"Это не бизнес-разборки": Садовый назвал цель теракта во Львове
- Во львовских больницах остаются 12 пострадавших от теракта, двое из них в очень тяжелом состоянии.
- Мэр Садовый заявил, что взрыв был вражеской спецоперацией, направленной на убийство правоохранителей, и обратил внимание на подозрительные аккаунты в сети.
Во львовских больницах остаются 12 пострадавших в результате теракта, двое из них в очень тяжелом состоянии. Городской голова заявил, что взрыв был целенаправленной вражеской спецоперацией.
Правоохранители продолжают расследование. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
Какова была цель теракта?
Садовый отметил, что все пострадавшие – служащие, которые прибыли на вызов, за исключением одного подростка, который проживает недалеко от места происшествия. Он также опроверг предположение о якобы "бизнес-разборках".
Это не бизнес-разборки. Это вражеская спецоперация, цель которой – убить как можно больше правоохранителей,
– заявил мэр.
Также он обратился в Службу безопасности Украины с просьбой обратить внимание на активность комментаторов в сети, отметив, что среди них могут быть подозрительные аккаунты.
Что известно о теракте во Львове?
В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Девушка одной из первых прибыла по вызову, оказавшемуся фейковым. Еще 25 человек пострадали, часть из них находится в больнице, в частности в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Также журналисты смогли выяснить, что все необходимое для создания взрывчатки подозреваемая приобрела в местном гипермаркете.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вероятную исполнительницу преступления уже установлена. Женщину задержали в одном из районных центров, она является гражданкой Украины.
Правоохранители не исключают версии ее сотрудничества с российскими спецслужбами. Есть информация, что она действовала по заказу России за обещанное вознаграждение в 60 000 гривен.