"Это не бизнес-разборки": Садовый назвал цель теракта во Львове

Во львовских больницах остаются 12 пострадавших в результате теракта, двое из них в очень тяжелом состоянии. Городской голова заявил, что взрыв был целенаправленной вражеской спецоперацией.

Правоохранители продолжают расследование. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Какова была цель теракта?

Садовый отметил, что все пострадавшие – служащие, которые прибыли на вызов, за исключением одного подростка, который проживает недалеко от места происшествия. Он также опроверг предположение о якобы "бизнес-разборках".

Это не бизнес-разборки. Это вражеская спецоперация, цель которой – убить как можно больше правоохранителей,

– заявил мэр.

Также он обратился в Службу безопасности Украины с просьбой обратить внимание на активность комментаторов в сети, отметив, что среди них могут быть подозрительные аккаунты.

Что известно о теракте во Львове?