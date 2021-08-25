С тяжелыми травмами: на Львовщине нашли мужчину без сознания на полевой дороге

В селе Арламовская Воля 24 августа на полевой дороге нашли без сознания мужчину. Он имел ряд тяжелых травм – ушиб мозга, много переломов и внутреннее кровотечение.

Вероятно, мужчина пострадал в результате аварии. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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На полевой дороге нашли без сознания мужчину

В 23:25 в селе Арламовская Воля Яворивского района, во время патрулирования полицейские нашли без сознания мужчину. Он лежал на проезжей части полевой дороги.

Медики скорой немедленно отвезли мужчину в Мостисскую центральную районную больницу. Он попал в реанимацию. Врачи поставили пострадавшему диагноз:

сочетаемая травма тела:

закрытая черепно-мозговая травма;

ушиб головного мозга тяжелой степени;

отек головного мозга;

закрытый перелом бедренной кости слева и перелом костей таза;

внутренне брюшное кровотечение;

гиповолемический шок.

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Пациент умер, не приходя в сознание

Пострадавшим оказался 39-летний местный житель. Вероятно, он пострадал в результате ДТП. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако ничего не удалось.

Несмотря на усилия медиков, 25 августа около 2:50 он умер в реанимации, не приходя в сознание. Сейчас правоохранители проводятся следственные действия. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.