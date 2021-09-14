На трассе Киев –Чоп КрАЗ и самосвал слетели с трассы: жуткие фото и видео с места ДТП
Источник:"Варта 1"
На Львовщине 14 сентября произошло серьезное ДТП – столкнулись КрАЗ и самосвал. В результате столкновения они оба слетели с трассы в кювет.
Авария случилась и трассе Киев – Чоп в селе Деревач. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
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На трассе столкнулись КрАЗ и самосвал
- Серьозная авария произошла 14 сентября на трассе М-06 Киев – Чоп в селе Деревач.
- Там столкнулись 2 грузовика – КрАЗ с прицепом и самосвал.
- В результате столкновения автомобили перевернулись в придорожный кювет.
- К счастью, авария обошлась без пострадавших.
Смотрите фото с места ДТП / Фото "Варта 1"
Очевидец ДТП рассказал, что он ехал с левой стороны. Перед ним справа двигался "онуровский" самосвал, а впереди него – КрАЗ с прицепом типа "кунг".
Я заметил, что в правом ряду этот КрАЗ с прицепом тормозит, а "онуровский" самосвал в него въехал. Облако пыли, деревянные щепки,
– добавил мужчина.
Водитель успел затормозить и объехать обломки. В свою очередь, оба автомобиля оказались в кювете.
На трассе Киев – Чоп столкнулись КрАЗ и самосвал: видео