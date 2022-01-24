На трассе Киев – Чоп Peugeot насмерть сбил львовянку на пешеходном переходе

На трассе Киев – Чоп 23 января произошло смертельное ДТП. Автомобиль Peugeot сбил львовянку на пешеходном переходе.

На месте аварии работали правоохранители. В настоящее время они проводят расследование.

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Автомобиль насмерть сбил львовянку

Смертельное ДТП произошло примерно в 18:15 на трассе Киев – Чоп вблизи села Новый Милятин Золочевского района. Правоохранители предварительно установили, что водитель легковушки Peugeot, 26-летний львовянин, сбил 58-летнюю жительницу Львова.

В момент столкновения женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Пешеходка получила тяжелейшие травмы. Пострадавшая погибла на месте ДТП.

Автомобиль насмерть сбил женщину / Фото полиции Львовщины

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Водителю грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Вскоре мужчине сообщат о подозрении. В настоящее время правоохранители ведут досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Виновнику ДТП грозит тюремное заключение / Фото полиции Львовщины