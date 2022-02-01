На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовики: дорогу усеяло бутылками с водкой и окнами
Источник:Патрульная полиция Львовщины
У Запитова 1 февраля столкнулись 2 грузовика. С одной на дорогу выпали бутылки с водкой, а с другой – металлопластиковые окна.
Сейчас информации о пострадавших нет. На месте ДТП работают правоохранители.
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На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовики
Примерно в 7:00 1 февраля на трассе Киев – Чоп, возле села Запитова, не разминулись 2 грузовика.
Движение возле населенного пункта Запитов, что на автодороге Киев – Чоп, – затруднено из-за ДТП,
– сообщили в полиции.
В результате столкновения один из грузовиков съехал в кювет. Сейчас патрульные оформляют автопроисшествие.
Пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий рассказала, что из одной фуры на дорогу выпали стеклянные бутылки с водкой, а из другой – металлопластиковые окна. Дорожные службы уже сообщили о загрязнении проезжей части. Специалисты ликвидируют последствия аварии.
Смотрите видео с места ДТП:
Авария произошла на трассе Киев – Чоп / Фото патрульной полиции Львовщины
На дорогу рассыпались бутылки с водкой / Фото Патрульной полиции Львовщины