На трассе Львов – Шегини микроавтобус насмерть сбил мужчину

Водитель микроавтобуса Renault Master 26 января сбил 41-летнего мужчину. Пешеход получил очень тяжелые травмы и погиб на месте ДТП.

На месте аварии работали правоохранители. Сейчас они проводят расследование.

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Микроавтобус сбил мужчину

Смертельная авария произошла примерно в 23:10 на трассе Львов – Шегини в селе Волица, что на Яворовщине. Правоохранители установили, что машина Renault Master сбила 41-летнего жителя района.

За рулем микроавтобуса находился 37-летний житель Яворовского района. В результате столкновения пешеход получил травмы, которые были несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте ДТП.

Авария произошла на трассе Львов – Шегини / Фото полиции Львовщины

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Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

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