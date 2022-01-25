На месте происшествия работали правоохранители. В настоящее время они проводят расследование.

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Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло примерно в 18:00 на улице Авиационной в Городке. Правоохранители предварительно установили, что водитель рейсового автобуса "БАЗ" сообщением "Львов – Вишня" сбил пешехода. За рулем находился 60-летний житель одного из сел Львовского района.

64-летний житель Городка получил тяжелейшие травмы. Мужчина погиб на месте аварии.

Смотрите видео с места ДТП:

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Водителю грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.

Водитель автобуса насмерть сбил мужчину / Фото полиции Львовщины

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