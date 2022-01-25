У Городку водій рейсового автобуса на смерть збив пішохода

На місці події працювали правоохоронці. Наразі вони проводять розслідування.
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Рейсовий автобус на смерть збив пішохода
Смертельна ДТП трапилася приблизно о 18:00 на вулиці Авіаційній у Городку. Правоохоронці попередньо встановили, що водій рейсового автобуса "БАЗ" сполученням "Львів – Вишня" збив пішохода. За кермом перебував 60-річний житель одного з сіл Львівського району.
64-річний житель Городка отримав надзвичайно важкі травми. Чоловік загинув на місці аварії.
Дивіться відео з місця ДТП:
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Водієві загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини смертельної аварії.
Водій автобуса на смерть збив чоловіка / Фото поліції Львівщини