У Городку водій рейсового автобуса на смерть збив пішохода

На місці події працювали правоохоронці. Наразі вони проводять розслідування.

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Рейсовий автобус на смерть збив пішохода

Смертельна ДТП трапилася приблизно о 18:00 на вулиці Авіаційній у Городку. Правоохоронці попередньо встановили, що водій рейсового автобуса "БАЗ" сполученням "Львів – Вишня" збив пішохода. За кермом перебував 60-річний житель одного з сіл Львівського району.

64-річний житель Городка отримав надзвичайно важкі травми. Чоловік загинув на місці аварії.

Дивіться відео з місця ДТП:

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Водієві загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини смертельної аварії.



Водій автобуса на смерть збив чоловіка / Фото поліції Львівщини

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