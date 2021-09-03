Требовал взятку за бесплатную операцию на сердце: львовский врач вышел из СИЗО под залог
Источник:ZAXID.NET
По информации следствия, руководитель одного из отделений львовского кардиоцентра требовал у пенсионера взятку за бесплатную операцию на сердце. Галицкий районный суд Львова избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.
Врач уже вышел из СИЗО под залог. Его обязали не общаться с коллегами.
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Врач требовал взятку за бесплатную операцию
- Правоохранители установили, что врач Львовского областного клинического лечебно-диагностического кардиологического центра требовал у пенсионера 65 тысяч взятки.
- Пациенту нужно было сделать бесплатную операцию на сердце – установить кардиостимулятор.
- В конце августа медика задержали при получении денег.
- Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.
- В полиции не рассказали, заведующего какого именно из отделений кардиоцентра задержали на взятке.
- Однако по информации СМИ, речь идет о руководителе отделения электрофизиологических обследований сердца с рентгеноперационной Остапе Герете.
Медику избрали меру пресечения
Судья Галицкого районного суда Львова Олег Юркив 27 августа избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей во львовском СИЗО до 24 октября. Однако врач может выйти под 136,2 тысячи гривен залога.
В пресс-службе Львовской областной прокуратуры сообщили, что медик уже заплатил залог, поэтому его выпустили из следственного изолятора. Согласно решению суда, на время следствия мужчину обязали воздержаться от общения с коллегами из кардиоцентра, сдать паспорт и не выезжать за пределы Львова без разрешения следователя.
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