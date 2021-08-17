В тройном ДТП возле Львова погибла пассажирка Renault: фото и видео

На объездной дороге Львова 17 августа произошло тройное ДТП – столкнулись грузовик DAF, Renault Kangoo и Mercedes-Benz 200Е. В результате аварии погибла 70-летняя пассажирка легковушки.

Машины столкнулись возле прильвовского села Сокольники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

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Renault влетел в грузовик

ДТП произошло примерно в 9:45 вблизи села Сокольники на дороге "Западный обход Львова".

Правоохранители установили, что там столкнулись автопоезд DAF, за рулем которого находился 45-летний житель Днепра, и Renault Kangoo, которым управлял 74-летний львовянин.

После этого в легковушку въехал Mercedes-Benz 200Е, за рулем которого был 22-летний житель Львовского района.

В результате ДТП 70-летняя львовянка, пассажирка Renault, тяжело травмировалась. Она погибла на месте аварии.

Водитель Renault получил травмы. Медики отвезли его в больницу. Сейчас врачи уточняют его диагноз.

Смотрите видео с места происшествия:

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Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства столкновения.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"