Трускавец без воды: местные власти не смогли договориться с поставщиком
Городской совет Трускавца, что на Львовщине, не подписал договор о водоснабжении с дрогобычским коммунальным предприятием. Из-за этого с 3 января в городе нет воды.
О проблемах с водой в Трускавце сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
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Трускавец остался без воды
Исполнительная власть сообщила, что компания "Трускавецкий водоканал" и коммунальное предприятие "Дрогобычводоканал" не подписали в 2021 году договор на водоснабжение на 2022 год.
Из-за этого с 9:00 3 января в город прекратили поставлять воду. В то же время власти уверяют, что ситуацию исправят уже 4 января, подписав необходимый договор.
Позиция поставщика
На официальном сайте Дрогобычводоканала 3 января опубликовали заявление. В нем говорится о том, что Трускавецкий водоканал имеет долг в размере 12,5 миллиона гривен.
К слову, компания "Трускавецкий водоканал" несмотря на статус общества ограниченной ответственности находится в собственности Трускавецкого городского совета. Она финансируется за деньги налогоплательщиков города.
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- На Попаснянском Водоканале произошла авария. Из-за этого инцидента на часть оккупированной Луганской области не подают воду.
- Чинить сеть уже начали. Ожидается, что ремонт завершатся 5 января.
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Отрывок из сообщения департамента гражданской защиты населения:
В связи с тем, что между Ооо "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобыч водоканал" не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, с 09:00 час. 3 января КП "Дрогобыч водоканал" прекратило подачу воды в г. Трускавец.
Подписание договора запланировано на 4 января.