Убытки – 67,5 миллиона гривен: СБУ обнаружила в центре Трускавца свалку опасных отходов

Сотрудники СБУ разоблачили частного предпринимателя на масштабном загрязнении земель в Трускавце. Стихийная свалка нанесла региону 67,5 миллиона гривен убытков.

В образце земли эксперты обнаружили превышение загрязняющих веществ. Мужчине может грозить тюрьма.

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Убытки составляют более 67 миллионов

В центре Трускавца одно из местных частных предприятий в течение года несанкционированно сбрасывало бытовые отходы на прилегающем участке. Это происходило по указанию бывшего руководителя.

Такие действия мужчины вызвали загрязнение земельного участка вредными веществами. В 2021 году Госэкоинспекция составила протокол о нарушениях ее эксплуатации.

Согласно документу, там обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ в отношении фоновой пробы. Проведенная экологическая экспертиза установила, что свалка нанесла 67,5 миллиона гривен убытков.



Предприниматель организовал свалку / Фото Управления СБУ во Львовской области

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Расследование продолжается

Правоохранители сообщили директору предприятия о подозрении в "загрязнении или порче земель". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 2 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Также его могут лишить права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить всех причастных к правонарушению.



Мужчине сообщили о подозрении / Фото Управления СБУ во Львовской области