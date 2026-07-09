Участники нападения на военнослужащих в Сихове установлены, несколько из них уже задержаны

Расследование конфликта с военными ТЦК, произошедшего 8 июля в Сихове во Львове, продолжается. На данный момент известны имена тех, кто напал на представителей ТЦК.

Некоторых из них уже удалось задержать. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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Что известно о задержании причастных к стычке возле ТЦК во Львове?

По словам Козицкого, участников нападения уже удалось идентифицировать. Более того, некоторых из них задержали. Здесь следует отметить, что о задержании одного из подозреваемых сообщали в СБУ. Им оказался 23-летний львовянин.

При этом следствие продолжается. Козицкий выразил благодарность правоохранителям за оперативную работу. Каждый, чьи действия выходили за пределы закона, получит надлежащую правовую оценку, – подчеркнул он.

К слову, президент Зеленский также прокомментировал инцидент. Он назвал схватку "очень плохой историей" и сказал, что это демонстрирует плохое отношение к людям в военной форме. "Так не должно быть", – коротко отметил он.

Сообщалось, что во время конфликта на Сыхове двоих военнослужащих избили. Их доставили в травмпункт, серьезных травм они не получили. Начальник Сыховского районного ТЦК полковник Борис Пруцких на брифинге также отметил, что распространяемые в сети отдельные видео не передают полной картины событий.

В частности, эпизод, где военный якобы избивает участника толпы, по его словам, является проявлением самообороны. В ТЦК сообщили, что уже начали служебное расследование, по результатам которого оценят действия военных, гражданских и правоохранителей.