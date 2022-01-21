Умер президент львовского мужского хора "Орфей" Михаил Олейник
Источник:фейсбук-страница Андрея Кузика
Известие о смерти появилось 21 января. Михаил Олейник возглавлял хор Львовской политехники "Орфей".
Мужчине было 75 лет. Он также работал в Институте энергетики и систем управления Львовской политехники.
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Что известно об умершем
Олейник занимался экологическими проблемами энергоиспользования. Мужчина был доцентом кафедры электроэнергетики и систем управления и кандидатом технических наук.
Кроме этого, он организовал певческий коллектив "Орфей". О смерти Олейника сообщил один из участников хора Андрей Кузык.
Это для нас большая потеря, а для семьи – большое горе. Лично для меня, не стало большого и мудрого Человека – патриота, советчика и просто хорошего старшего друга,
– написал Кузик.
Смерть музыканта во Львове
Музыкант Игорь Лесько, который был участником групп "Смеричка" и "Лесик Band", умер во Львове 12 января. Ему было 66 лет. Как сообщило издание ZAXID.NET у него были проблемы со здоровьем.
Полный текст публикации Андрея Кузика
Печальная весть пришла сегодня утром. Шок!
Не стало нашего Михаила Олейника – президента хора "Орфей".
Это для нас большая потеря, а для семьи – большое горе.
Лично для меня, не стало большого и мудрого Человека – патриота, советчика и просто хорошего старшего друга. Вечная память.