Чоловікові було 75 років. Він також працював у Інституті енергетики та систем керування Львівської політехніки.

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Що відомо про померлого

Олійник займався екологічними проблемами енерговикористання. Чоловік був доцентом кафедри електроенергетики та систем управління та кандидатом технічних наук.

Крім цього, він організував співочий колектив "Орфей". Про смерть Олійника повідомив один з учасників хору Андрій Кузик.

Це для нас велика втрата, а для родини – велике горе. Особисто для мене, не стало великої та мудрої Людини – патріота, порадника і просто хорошого старшого друга, – написав Кузик.

Довідка. Хор "Орфей" створили у 1979 році. До його репертуару входять 180 високохудожніх хорових творів української та світової класики, а також народні пісні, колядки, літургії.

Ще одна смерть відомого львів'янина

Музикант Ігор Лесько, що був учасником гуртів "Смерічка" та "Лесик Band", помер у Львові 12 січня. Йому було 66 років. Як повідомило видання ZAXID.NET, він мав проблеми зі здоров'ям.

Повний текст публікації Андрія Кузика

Сумна звістка прийшла сьогодні вранці. Шок!

Не стало нашого Михайла Олійника – президента хору "Орфей".

Це для нас велика втрата, а для родини – велике горе.

Особисто для мене, не стало великої та мудрої Людини – патріота, порадника і просто хорошого старшого друга. Вічная пам'ять.