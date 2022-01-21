Мужчине было 75 лет. Он также работал в Институте энергетики и систем управления Львовской политехники.

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Что известно об умершем

Олейник занимался экологическими проблемами энергоиспользования. Мужчина был доцентом кафедры электроэнергетики и систем управления и кандидатом технических наук.

Кроме этого, он организовал певческий коллектив "Орфей". О смерти Олейника сообщил один из участников хора Андрей Кузык.

Это для нас большая потеря, а для семьи – большое горе. Лично для меня, не стало большого и мудрого Человека – патриота, советчика и просто хорошего старшего друга,

– написал Кузик.

Справка. Хор "Орфей" создали в 1979 году. В его репертуар входят 180 высокохудожественных хоровых произведений украинской и мировой классики, а также народные песни, колядки, литургии.

Смерть музыканта во Львове

Музыкант Игорь Лесько, который был участником групп "Смеричка" и "Лесик Band", умер во Львове 12 января. Ему было 66 лет. Как сообщило издание ZAXID.NET у него были проблемы со здоровьем.

Полный текст публикации Андрея Кузика

Печальная весть пришла сегодня утром. Шок!

Не стало нашего Михаила Олейника – президента хора "Орфей".

Это для нас большая потеря, а для семьи – большое горе.

Лично для меня, не стало большого и мудрого Человека – патриота, советчика и просто хорошего старшего друга. Вечная память.