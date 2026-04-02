В Минобороны отреагировали на убийство военного ТЦК во Львове и анонсировали изменения в мобилизации
- Минобороны отреагировало на убийство военного во Львове, назвав это преступлением против Украины, которое предусматривает неотвратимое наказание.
- Инцидент произошел 2 апреля, когда работник Львовской таможни напал на военнослужащего, в результате чего тот погиб; следственные действия продолжаются.
В Министерстве обороны отреагировали на смертельное ранение военнослужащего ТЦК во Львове. Там отметили, что убийство военного – это преступление против Украины, за которое предусмотрено неотвратимое наказание.
В ближайшее время в Украине будут введены изменения. Об этом сообщили в Минобороны.
Смотрите также Нападавший подошел сам, его не задерживали, – Нацполиция об убийстве военного ТЦК во Львове
Что рассказали в Минобороны?
В Министерстве обороны Украины отреагировали на смертельный инцидент с военнослужащим ТЦК во Львове, назвав трагедию преступлением против государства.
В ведомстве подчеркнули, что Украина держится на военных, выполняющих свои обязанности как на фронте, так и в тылу, в том числе на небоевых должностях, обеспечивая оборону страны.
В Минобороны подчеркнули, что убивающий военного – независимо от места – действует против Украины. За такие действия предусмотрено неотвратимое наказание.
В то же время в ведомстве признали, что система мобилизации нуждается в изменениях, и пообещали их внедрить в ближайшее время.
Система мобилизации нуждается в изменениях, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство,
– отметили в Минобороны.
Что известно о смертельном инциденте во Львове?
Инцидент с нападением на военнослужащего ТЦК во Львове произошел 2 апреля на улице Патона. Во время мер оповещения злоумышленник ударил ножом в шею 52-летнего военного.
В комментарии 24 Канала начальница департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис рассказала, что нападавший, убивший военнослужащего ТЦК во Львове, подошел к нему самостоятельно, без задержания со стороны военных. Задержанным оказался работник Львовской таможни 1991 года, следственные действия продолжаются.
В Государственной таможенной службе Украины подтвердили, что к нападению на военнослужащего ТЦК во Львове причастен государственный инспектор Львовской таможни. В ведомстве отметили, что сотрудничают со следствием и выразили искренние соболезнования семье погибшего.