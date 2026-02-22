В СБУ ответили, вышли ли уже на след виновных в теракте во Львове

В ночь на 22 февраля во Львове совершили теракт. Погибла полицейская, еще 24 человека пострадали.

Первый заместитель начальника областного управления СБУ полковник Алексей Голобородько во время брифинга утром 22 февраля рассказал, вышли ли уже на след виновных.

Что говорят в СБУ?

Сейчас проводятся все неотложные следственные действия на то, что выявить и задержать вражеского агента, который был причастен к организации теракта.

Уже есть лицо, которое подлежит задержанию.

Проведены все необходимые процессуальные мероприятия в одной из областей нашего государства,

– сообщил Голобородько.

Сейчас продолжаются мероприятия для задержания и привлечения к ответственности лица, которая непосредственно действовала на территории Львовщины.

Одна из версий следствия – причастность российских спецслужб.

Другие детали теракта