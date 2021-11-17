Вакцинация во Львове: пункты прививок от COVID-19 будут работать дольше

В Украине кампания по иммунизации набирает обороты. Чтобы все желающие смогли получить прививку от коронавируса, во Львове продлили график работы временных пунктов вакцинации.

В наличии медицинских бригад есть вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac и Moderna. Временные пункты вакцинации действуют в городских поликлиниках, торговых центрах и публичных местах.

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График работы пунктов вакцинации

Так, с понедельника по воскресенье мобильные пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 20:00. Исключение составляют лишь локации на Нижнем Шуваре и в торговом центре MARK, что на улице Княгини Ольги, 95.

Кроме этого, прививку можно сделать с 9:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье в городских поликлиниках.

Стационарные пункты вакцинации во Львове расположены по следующим адресам:

1 городская поликлиника – улица Русская, 20;

2 городская поликлиника – улица Симоненко, 4;

3 городская поликлиника – улица Повитряная, 99;

4 городская поликлиника – проспект Червоной Калины, 68;

5 городская поликлиника – улица Выговского, 32;

6 городская поликлиника – улица Медовой Печеры, 1;

1 городская клиническая больница – улица химическая, 7а;

3 городская клиническая больница – улица Озаркевича, 2; улица Шевченко, 358б;

4 Городская клиническая больница-улица Стецька, 3;

5 Городская клиническая больница-улица Чупринки, 61;

8 городская клиническая больница-улица Навроцкого, 23;

10 городская клиническая больница-улица Бой-Желенского, 14;

Больница скорой медицинской помощи – улица Мазепы, 25.

Справка. Более 60% жителей Львовской городской общины, или более 391 тысячи человек получили первую дозу вакцины. Прививки 2 дозами сделали 42,7% жителей, или более 274 тысяч человек.

Перечень временных пунктов вакцинации во Львове:

Forum Lviv;

Victoria Gardens;

"Эпицентр" на улице Городоцкой и на улице Богдана Хмельницкого;

Центр Довженко;

ТЦ"сундук";

Кинотеатр MULTIPLEX в СТРЦ Spartak;

Главная почта на улице словацкого, 1;

ТВК"Южный";

Главный железнодорожный вокзал;

ТЦ MARK;

Городской родильный клинический дом №1.

Перед вакцинацией львовянам рекомендуют проконсультироваться с семейным врачом, с которым должна быть заключена декларация. Далее нужно выбрать ближайший пункт и прийти туда с паспортом и идентификационным кодом.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал