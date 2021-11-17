Вакцинация во Львове: пункты прививок от COVID-19 будут работать дольше
Источник:ЛМР
В Украине кампания по иммунизации набирает обороты. Чтобы все желающие смогли получить прививку от коронавируса, во Львове продлили график работы временных пунктов вакцинации.
В наличии медицинских бригад есть вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac и Moderna. Временные пункты вакцинации действуют в городских поликлиниках, торговых центрах и публичных местах.
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График работы пунктов вакцинации
Так, с понедельника по воскресенье мобильные пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 20:00. Исключение составляют лишь локации на Нижнем Шуваре и в торговом центре MARK, что на улице Княгини Ольги, 95.
Кроме этого, прививку можно сделать с 9:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье в городских поликлиниках.
Стационарные пункты вакцинации во Львове расположены по следующим адресам:
- 1 городская поликлиника – улица Русская, 20;
- 2 городская поликлиника – улица Симоненко, 4;
- 3 городская поликлиника – улица Повитряная, 99;
- 4 городская поликлиника – проспект Червоной Калины, 68;
- 5 городская поликлиника – улица Выговского, 32;
- 6 городская поликлиника – улица Медовой Печеры, 1;
- 1 городская клиническая больница – улица химическая, 7а;
- 3 городская клиническая больница – улица Озаркевича, 2; улица Шевченко, 358б;
- 4 Городская клиническая больница-улица Стецька, 3;
- 5 Городская клиническая больница-улица Чупринки, 61;
- 8 городская клиническая больница-улица Навроцкого, 23;
- 10 городская клиническая больница-улица Бой-Желенского, 14;
- Больница скорой медицинской помощи – улица Мазепы, 25.
Справка. Более 60% жителей Львовской городской общины, или более 391 тысячи человек получили первую дозу вакцины. Прививки 2 дозами сделали 42,7% жителей, или более 274 тысяч человек.
Перечень временных пунктов вакцинации во Львове:
- Forum Lviv;
- Victoria Gardens;
- "Эпицентр" на улице Городоцкой и на улице Богдана Хмельницкого;
- Центр Довженко;
- ТЦ"сундук";
- Кинотеатр MULTIPLEX в СТРЦ Spartak;
- Главная почта на улице словацкого, 1;
- ТВК"Южный";
- Главный железнодорожный вокзал;
- ТЦ MARK;
- Городской родильный клинический дом №1.
Перед вакцинацией львовянам рекомендуют проконсультироваться с семейным врачом, с которым должна быть заключена декларация. Далее нужно выбрать ближайший пункт и прийти туда с паспортом и идентификационным кодом.
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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал