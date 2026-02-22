Стало известно, где и когда похоронят погибшую в результате теракта во Львове Викторию Шпильку

23-летнюю полицейскую Викторию Шпильку, которая погибла в результате теракта во Львове, проведут в последний путь на Волыни. Чин похорон состоится в ее родном селе Верба.

Проститься с погибшей можно будет в семейном доме. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Что известно о прощании с погибшей?

Полицейскую Викторию Шпильку, которая погибла в результате теракта, похоронят на Волыни в среду, 25 февраля.

Прощание с погибшей начнется в понедельник, 23 февраля, в 18:00 в семейном доме в селе Княжий Мост по улице Ивана Вишенского, 104, Львовская область.

Во вторник, 24 февраля, в 18:00 прощание продолжится в семейном доме в селе Верба по улице Набережная, 29, Волынская область.

В среду, 25 февраля, в 12:00 состоится чин похорон из семейного дома в селе Верба.

Похоронят Викторию на местном кладбище в ее родном селе на Волыни.

Как погибла Виктория Шпилька?