Внезапно вышел на трассу: львовские патрульные оштрафовали пьяного пешехода

Патрульные 10 января составили постановление на пьяного пешехода. Он внезапно вышел на трассу перед приближающейся машиной.

Инцидент произошел в селе Подрясное. К счастью, пешеход не пострадал.

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Пьяному пешеходу выписали штраф

Ночью 10 января патрульные увидели, как на трассе Львов – Краковец мужчина резко вышел на дорогу перед авто, которое приближалось. Правоохранители остановились, чтобы пообщаться с нарушителем.

46-летний мужчина был пьян, поэтому патрульные вынесли на него постановление за "нарушение ПДД пешеходом в состоянии опьянения". Нарушителю грозит 680 гривен штрафа. После этого полицейские отвезли мужчину домой, чтобы он не натворил беды в таком состоянии.

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В 2021 году правоохранители зарегистрировали 640 ДТП с участием пешеходов. Из них 608 аварий были с пострадавшими. Всего травмировались 557 человек, а 86 – погибли. В 8 случаях пешеход был нетрезв.