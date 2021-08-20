"Внимание всем": почему во Львове 20 августа раздаются сирены

Во Львове 20 августа раздавались сирены, однако горожан призвали сохранять спокойствие. Специалисты проверяют систему оповещения населения.

Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем". Когда они раздаются, включите радио, чтобы послушать сообщение ЛОГА.

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Во Львове проверяют систему оповещения

В Львове 20 августа раздавались сирены от департамента гражданской защиты ЛОГА.

Специалисты проверяют техническое состояние средств оповещения населения.

В ЛОГА объяснили, что компания, которая занимается обслуживанием сирен в городе, проводила проверку оборудования после непогоды.

Горожан просят сохранять спокойствие.

Что нужно делать, когда раздается сигнал "Внимание всем"

Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем". Услышав его, необходимо включить радио и настроить его на "UA: Украинское радио" (103,3 МГц).

Также можно включить телевизор и найти эфирные каналы цифрового телевидения "UA:Львов" и "1-й Західний". Там объявят сообщение департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.