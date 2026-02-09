Отключения в больницах: проверка критических объектов во Львове выявила ряд проблем

Во Львове провели масштабную проверку готовности объектов коммунальной собственности и больниц к работе в условиях временного или полного отсутствия света.

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергонадзора Госэнергонадзора.

Читайте также Во Львове горел частный дом: движение по Шевченковской улице города было затруднено

Какие результаты проверок?

Инспекторы Управления Госэнергонадзора проверили более 150 объектов во всех административных районах Львовской области.

Отдельное внимание эксперты уделили наличию статуса объекта критической инфраструктуры.

По результатам проверок оказалось, что только 6 из 33 проверенных лечебных учреждений Львовщины имеют статус объекта критической инфраструктуры. При этом значительное количество медицинских учреждений вообще не обращалась по определению такого статуса.

Кроме того, в двух лечебных учреждениях подключение альтернативных источников электроснабжения выполнено по временным схемам с нарушением требований Правил устройства электроустановок. А в одном из городов на объекте теплоснабжения до сих пор не подключена когенерационная установка,

– добавили в пресс-службе Госэнергонадзора.

Напомним, 7 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в части больниц города исчезло электроснабжение. Без света остался и весь коммунальный транспорт города.

Впоследствии Садовый провел телефонный разговор с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Минздрава Виктором Ляшко и исполняющим обязанности министра энергетики Артемом Некрасовым. Тогда же подача электроэнергии к части объектов критической инфраструктуры была восстановлена.

Какова сейчас ситуация в энергетике?