Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.
Які результати перевірок?
Інспектори Управління Держенергонагляду перевірили понад 150 об'єктів у всіх адміністративних районах Львівської області.
Окрему увагу експерти приділили наявності статусу об'єкта критичної інфраструктури.
За результатами перевірок виявилося, що лише 6 із 33 перевірених лікувальних закладів Львівщини мають статус об'єкта критичної інфраструктури. При цьому значна кількість медичних закладів взагалі не зверталася щодо визначення такого статусу.
Крім того, у двох лікувальних закладах підключення альтернативних джерел електропостачання виконано за тимчасовими схемами з порушенням вимог Правил улаштування електроустановок. А в одному з міст на об'єкті теплопостачання досі не підключено когенераційну установку,
– додали в пресслужбі Держенергонагляду.
Нагадаємо, 7 січня мер Львова Андрій Садовий заявив, що в частині лікарень міста зникло електропостачання. Без світла залишився і весь комунальний транспорт міста.
Згодом Садовий провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, очільником МОЗ Віктором Ляшком та виконуючим обов'язки міністра енергетики Артемом Некрасовим. Тоді ж подачу електроенергії до частини об'єктів критичної інфраструктури було відновлено.
Яка зараз ситуація в енергетиці?
Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі після масованих російських атак залишається складною.
Наразі енергетики поступово відновлюють пошкоджені об’єкти, запускають додаткові генеруючі потужності та стабілізують систему за рахунок імпорту електроенергії з ЄС.
Київ від 8 лютого повертається до тимчасових графіків відключення світла. Цього вдалося досягнути завдяки цілодобовій роботі енергетиків.