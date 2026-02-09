Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.

Які результати перевірок?

Інспектори Управління Держенергонагляду перевірили понад 150 об'єктів у всіх адміністративних районах Львівської області.

Окрему увагу експерти приділили наявності статусу об'єкта критичної інфраструктури.

За результатами перевірок виявилося, що лише 6 із 33 перевірених лікувальних закладів Львівщини мають статус об'єкта критичної інфраструктури. При цьому значна кількість медичних закладів взагалі не зверталася щодо визначення такого статусу.

Крім того, у двох лікувальних закладах підключення альтернативних джерел електропостачання виконано за тимчасовими схемами з порушенням вимог Правил улаштування електроустановок. А в одному з міст на об'єкті теплопостачання досі не підключено когенераційну установку,

– додали в пресслужбі Держенергонагляду.

Нагадаємо, 7 січня мер Львова Андрій Садовий заявив, що в частині лікарень міста зникло електропостачання. Без світла залишився і весь комунальний транспорт міста.

Згодом Садовий провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, очільником МОЗ Віктором Ляшком та виконуючим обов'язки міністра енергетики Артемом Некрасовим. Тоді ж подачу електроенергії до частини об'єктів критичної інфраструктури було відновлено.

Яка зараз ситуація в енергетиці?