Про таке поінформували у Львівській міськраді. А в ДСНС зауважили, що вогнеборці ліквідовують наслідки загоряння.
Що відомо про пожежу та затор у Львові?
Місцева влада зазначила, що на місці інциденту, де спалахнув приватний будинок, працюють пожежники, тож для гасіння їм потрібен простір. Тому рух дорогою поблизу місця події ускладнений.
Відтак у районі перехрестя вулиці Шевченка з вулицею Брюховицькою рух транспорту здійснюється в реверсному режимі. Йдеться про те, що транспорт почергово рухається однією смугою в обох напрямках та регулюється патрульною поліцією.
Зверніть увагу! Через це автобусні маршрути № 6а, 11, 12, 30, 47а, 49а та 61 курсують із затримкою.
У ДСНС Львова пообіцяли надати деталі інциденту згодом.
Просимо водіїв і пасажирів враховувати цю інформацію та за можливості обирати альтернативний шлях,
– закликали у Львівській міській раді.
Ускладнення руху на вулиці Шевченка у Львові: дивіться відео зі сторінки міськради
Яка ситуація з енергетикою у Львові?
Зазначимо, що через напружену ситуацію в енергосистемі країни у Львові запровадили посилений режим економії електроенергії. Так, з 20 січня в місті значно скоротили вуличне освітлення та повністю вимкнули декоративну ілюмінацію на комунальних об'єктах.
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто завчасно підготувалося до можливих надзвичайних сценаріїв. За його словами, у медичних закладах забезпечено стабільне електропостачання, встановлено дизельні генератори та котли на твердому паливі.
Водночас мер закликав львів'ян бути готовими до складних умов: мати запас питної води й продуктів, теплий одяг, а також подбати про заряджені павербанки.