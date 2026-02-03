Про таке поінформували у Львівській міськраді. А в ДСНС зауважили, що вогнеборці ліквідовують наслідки загоряння.

Що відомо про пожежу та затор у Львові?

Місцева влада зазначила, що на місці інциденту, де спалахнув приватний будинок, працюють пожежники, тож для гасіння їм потрібен простір. Тому рух дорогою поблизу місця події ускладнений.

Відтак у районі перехрестя вулиці Шевченка з вулицею Брюховицькою рух транспорту здійснюється в реверсному режимі. Йдеться про те, що транспорт почергово рухається однією смугою в обох напрямках та регулюється патрульною поліцією.

Зверніть увагу! Через це автобусні маршрути № 6а, 11, 12, 30, 47а, 49а та 61 курсують із затримкою.

У ДСНС Львова пообіцяли надати деталі інциденту згодом.

Просимо водіїв і пасажирів враховувати цю інформацію та за можливості обирати альтернативний шлях,

– закликали у Львівській міській раді.

Ускладнення руху на вулиці Шевченка у Львові: дивіться відео зі сторінки міськради

