Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив 24 Каналу, що вже зроблена величезна кількість роботи у цьому напрямку. Однак мешканці також повинні бути готові.

Читайте також Готуються всі – від ДСНС до ЗСУ: Кулеба попередив про ймовірний удар Росії у морози

Наскільки Львові готовий до критичної ситуації?

Андрій Садовий підкреслив, що зараз обіцяють збільшення морозів. Росіяни можуть цим скористатися та спробувати занурити інші українські міста в критичну ситуацію. Тому Львів розпочав підготовку до надзвичайної ситуації.

Ми розподілили на кожного працівника нашого району, наші ЛКП певну кількість будинків, щоб була координація. Люди в будинках, ОСББ, ЖКП також знають, що робити. Усі пункти незламності ще раз перевірили. Ми готуємося до екстремальних моментів життя громади. Тут важливо, щоб кожен відчував свою персональну відповідальність. Банально зарядити павербанки, мати вдома відповідний запас води, їжі, теплі речі,

– розповів він.

Зокрема, місто повинно подбати про тих, хто має проблеми зі здоров'ям. Це люди з інвалідністю, особливо першої групи. Якщо буде потреба, то їм запропонують транспортування у заклади медицини.

Усі наші комунальні заклади медицини мають централізоване електропостачання першої категорії, дизель-генерацію головну і ще запасну дизель-генерацію. Це важливо, тому що в будь-яку секунду може вийти з ладу. Також є фізичний запас палива на досить довгий період,

– наголосив мер.

Є централізоване теплопостачання. Усі заклади медицини мають твердопаливні котли. Вони готові жити в умовах повної відсутності і електропостачання, і теплопостачання. Це зробили ще декілька років тому.

Певна кількість шкіл також має твердопаливні котли. Ці заклади освіти, також інші установи можуть бути використані як центри незламності, центри обігріву. Уся інформація буде надана мешканцям.

Щодо житлового фонду. 65% помешкань у Львові мають централізоване теплопостачання. Ви можете перекрити якусь частину. Мовиться про відповідні невеликі котельні, про інші засоби. Але ви не можете перекрити все місто. Це нереально. Фахівці це прекрасно розуміють. Тому робота зроблена,

– пояснив міський голова Львова.

Невідомо, куди росіяни можуть завдати удару. Нещодавно розвідувальні дрони облітали ті чи інші громади, моніторили ситуацію. Постає питання, наскільки ППО зможе збивати ворожі ракети чи безпілотники. Це залежить від дуже багатьох факторів.

Тому ми повинні бути готові до критичних моментів. Місто свою роботу робить. Важливо, щоб мешканці також активно ввімкнулися та подбали один про одного,

– додав Садовий.

Що відомо про підготовку Львова?