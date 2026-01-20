Про це інформує Львівська міська рада. Деталі переходу до режиму економії енергій під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Читайте також Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, – МАГАТЕ

Як тепер буде з електрикою у Львові?

Відтепер ліхтарі працюватимуть за схемою "два увімкнені – один вимкнений". Це означає, що приблизно дві третини вуличних світильників залишаться активними, а решта – тимчасово відключені.

Рішення ухвалювали спільно з патрульною поліцією, щоб зберегти безпеку дорожнього руху та пішоходів. За оцінками влади, такий підхід дозволить скоротити споживання електроенергії на вуличному освітленні на 25 – 30 відсотків, не занурюючи місто в повну темряву.

Окрім того, усі види декоративної підсвітки, які забезпечуються комунальними службами, відсьогодні відключені. Йдеться про:

підсвічування фасадів будівель;

освітлення храмів та сакральних споруд;

підсвітку пам'ятників та інших архітектурних об'єктів.

Міська влада такоє звертається до підприємців, власників торгівельних центрів, кафе та розважальних закладів із проханням максимально відповідально поставитися до ситуації. Рекомендації стосуються зменшення або повного відключення яскравих вивісок та світлової реклами.

У Львівській міськраді попросили підприємців приглушити підсвітку фасадів й відмовитися від надмірного зовнішнього освітлення ввечері.

Кожна вимкнена вивіска сьогодні – внесок у стабільність енергосистеми,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в енергетиці: останні новини