Об этом информирует Львовский городской совет. Детали перехода к режиму экономии энергий во время брифинга сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.
Как теперь будет с электричеством во Львове?
Отныне фонари будут работать по схеме "два включены – один выключен". Это означает, что примерно две трети уличных светильников останутся активными, а остальные – временно отключены.
Решение принимали совместно с патрульной полицией, чтобы сохранить безопасность дорожного движения и пешеходов. По оценкам властей, такой подход позволит сократить потребление электроэнергии на уличном освещении на 25 – 30 процентов, не погружая город в полную темноту.
Кроме того, все виды декоративной подсветки, которые обеспечиваются коммунальными службами, отныне отключены. Речь идет о:
- подсветке фасадов зданий;
- освещение храмов и сакральных сооружений;
- подсветку памятников и других архитектурных объектов.
Городская власть также обращается к предпринимателям, владельцев торговых центров, кафе и развлекательных заведений с просьбой максимально ответственно отнестись к ситуации. Рекомендации касаются уменьшения или полного отключения ярких вывесок и световой рекламы.
Во Львовском горсовете попросили предпринимателей приглушить подсветку фасадов и отказаться от чрезмерного наружного освещения вечером.
Каждая выключенная вывеска сегодня – вклад в стабильность энергосистемы,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в энергетике: последние новости
По данным аналитиков ISW, Россия продолжает стратегию разрыва единой энергосети Украины, формируя отдельные "энергетические острова" – регионы, отрезанные от общей генерации и поставок. Это делает их крайне уязвимыми к дальнейшим ударам.
Самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве, где из-за массированных ударов по критической инфраструктуре миллионы людей остались без стабильного тепла, света и воды в зимний период.
В то же время, как отмечает бывший министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, полный тотальный блэкаут по всей стране маловероятен благодаря импорту электроэнергии из ЕС и синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E. Это позволяет балансировать дефицит и избегать критического коллапса.