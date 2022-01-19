Водитель держал в руках телефон: Львовская маршрутка попала в тройное ДТП

Во Львове 19 января маршрутка попала в тройное ДТП. Ее водитель не справился с управлением и влетел в Citroen, а тот – в КІА.

В момент аварии водитель маршрутки держал в руках телефон. ДТП случилось на светофоре.

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Во Львове произошло тройное ДТП с участием маршрутки

В центральной части Львова, на улице Городоцкой, 19 января произошло ДТП с участием 3 автомобилей – маршрутки № 184а, Citroen и KIA. На месте аварии работали правоохранители

По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в легковушки. Пока известно, что в результате аварии никто не пострадал, однако эта информация еще уточняется.

Смотрите видео с места ДТП:

Правоохранители пока не рассказали, были ли пассажиры в салоне маршрутки в момент ДТП. Полицейские выяснят все обстоятельства столкновения.

Представитель Патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий в комментарии "VGORODE Львів" отметила, что легковушки стояли на светофоре, когда внезапно в них въехал водитель маршрутки. По ее словам, на видео с места аварии видно, что он выбросил из рук телефон.

Маршрутка попала в тройное ДТП / Фото "Варта 1"