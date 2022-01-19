У момент аварії водій маршрутки тримав у руках телефон. ДТП трапилася на світлофорі.

До теми Рейсові автобуси зіткнулися на Харківщині: у ДТП постраждали 6 пасажирів

У Львові сталася потрійна ДТП за участю маршрутки

У центральній частині Львова, на вулиці Городоцькій, 19 січня трапилася ДТП за участю 3 автівок – маршрутки № 184а, Citroen та КІА. На місці аварії працювали правоохоронці

За попередньою інформацією, водій маршрутки не впорався з керуванням та в'їхав у легковики. Поки відомо, що внаслідок аварії ніхто не постраждав, однак ця інформація ще уточнюється.

Дивіться відео з місця ДТП:

Правоохоронці наразі не розповіли, чи були пасажири у салоні маршрутки в момент ДТП. Поліцейські з'ясують усі обставини зіткнення.

Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у коментарі "VGORODE Львів" зауважила, що легковики стояли на світлофорі, коли раптово в них в'їхав водій маршрутки. За її словами, на відео з місця аварії видно, що він викинув з рук телефон.

Маршрутка потрапила в потрійну ДТП / Фото "Варта 1"