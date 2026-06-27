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27 июня, 18:12
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Спасение от аномальной жары: во Львове появились первые распылители воды

Анастасия Колесникова

В ближайшие дни во Львове ожидается аномальная жара. Температура воздуха достигнет 36 – 37 градусов. Чтобы жители и гости Львова могли хоть немного освежиться, в городе заработали первые два распылителя воды.

Их установили на площади Рынок – перед ратушей и за ней. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Где во Львове можно освежиться в жару?

Распылители будут работать в жаркие дни с 10:00 до 20:00.

Вода в распылителях не льется струей, а превращается в мелкий туман. Поэтому можно пройти сквозь него в одежде и почти не намокнуть, уточнили в "Львовводоканале".

Распылители воды помогают львовянам пережить жаркие дни / Фото горсовета

 

Люди спасаются от жары во Львове: смотрите видео

Напомним, что во Львове также есть декоративные и питьевые фонтаны.

Декоративные фонтаны работают на:

  • проспекте Свободы, возле Оперного театра;
  • площади Галицкой (фонтан "Да Винчи");
  • площади Криничная (возле станции "Подзамче");
  • площади Дворцовой (возле Железнодорожного вокзала);
  • площади Колиивщины;
  • улицы Коперника – "Криница со львами";
  • улицы Коперника "Володий";
  • площади Мытная.

В Стрыйском парке работает фонтан "Ивасик-Телесик".

Питные фонтаны находятся на:

  • площади Рынок, 1 (возле Ратуши);
  • проспекте Свободы – между клумбой Рёринга и памятником Тарасу Шевченко (на пересечении с улицей П. Беринды);
  • проспекте Свободы – возле Оперного театра (напротив Национального музея);
  • сквере "На Валах" на улице Подвальной (возле спортивной площадки) – имеется емкость для поения животных, улице Степана Бандеры – на территории площадки возле Органного зала;
  • улица Генерала Т. Чупринки, 85 – Франковская районная администрация;
  • перекрестке улиц Степана Бандеры и Генерала Т. Чупринки;
  • площади Е. Маланюка;
  • площади Мытная;
  • улица Лычаковская, 175а – возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы;
  • перекрестке улиц Т. Шевченко – Д. Бортнянского;
  • площади Дворцовой (возле Железнодорожного вокзала);
  • улицы Выговского, 34.

Кроме того, в Стрыйском парке установили два новых питьевых фонтана с емкостями для питья людей и животных.

Напомним, что 25 июня температура во Львове побила рекорд, который держался почти 60 лет. Синоптики предупреждают, что это только начало волны жары. Уже в ближайшие дни он распространится на большую часть Украины. Тяжелее всего будет в западных областях, где прогнозируют до 38 градусов. Такая высокая температура может держаться несколько дней. После периода сильной жары ожидается смена погоды – атмосферные фронты принесут похолодание и понижение температуры.

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