Спасение от аномальной жары: во Львове появились первые распылители воды
В ближайшие дни во Львове ожидается аномальная жара. Температура воздуха достигнет 36 – 37 градусов. Чтобы жители и гости Львова могли хоть немного освежиться, в городе заработали первые два распылителя воды.
Их установили на площади Рынок – перед ратушей и за ней. Об этом сообщили во Львовском городском совете.
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Где во Львове можно освежиться в жару?
Распылители будут работать в жаркие дни с 10:00 до 20:00.
Вода в распылителях не льется струей, а превращается в мелкий туман. Поэтому можно пройти сквозь него в одежде и почти не намокнуть, уточнили в "Львовводоканале".
Распылители воды помогают львовянам пережить жаркие дни / Фото горсовета
Люди спасаются от жары во Львове: смотрите видео
Напомним, что во Львове также есть декоративные и питьевые фонтаны.
Декоративные фонтаны работают на:
- проспекте Свободы, возле Оперного театра;
- площади Галицкой (фонтан "Да Винчи");
- площади Криничная (возле станции "Подзамче");
- площади Дворцовой (возле Железнодорожного вокзала);
- площади Колиивщины;
- улицы Коперника – "Криница со львами";
- улицы Коперника "Володий";
- площади Мытная.
В Стрыйском парке работает фонтан "Ивасик-Телесик".
Питные фонтаны находятся на:
- площади Рынок, 1 (возле Ратуши);
- проспекте Свободы – между клумбой Рёринга и памятником Тарасу Шевченко (на пересечении с улицей П. Беринды);
- проспекте Свободы – возле Оперного театра (напротив Национального музея);
- сквере "На Валах" на улице Подвальной (возле спортивной площадки) – имеется емкость для поения животных, улице Степана Бандеры – на территории площадки возле Органного зала;
- улица Генерала Т. Чупринки, 85 – Франковская районная администрация;
- перекрестке улиц Степана Бандеры и Генерала Т. Чупринки;
- площади Е. Маланюка;
- площади Мытная;
- улица Лычаковская, 175а – возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы;
- перекрестке улиц Т. Шевченко – Д. Бортнянского;
- площади Дворцовой (возле Железнодорожного вокзала);
- улицы Выговского, 34.
Кроме того, в Стрыйском парке установили два новых питьевых фонтана с емкостями для питья людей и животных.
Напомним, что 25 июня температура во Львове побила рекорд, который держался почти 60 лет. Синоптики предупреждают, что это только начало волны жары. Уже в ближайшие дни он распространится на большую часть Украины. Тяжелее всего будет в западных областях, где прогнозируют до 38 градусов. Такая высокая температура может держаться несколько дней. После периода сильной жары ожидается смена погоды – атмосферные фронты принесут похолодание и понижение температуры.