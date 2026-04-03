Убийство военного ТЦК во Львове: где похоронят Олега Авдеева

В субботу, 4 апреля, во Львове состоится прощание с 52-летним военным Галицко-Франковского ОРТЦК и СП Олегом Авдеевым. Похоронят его на Лычаковском кладбище, на поле почетных захоронений №87.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Когда именно состоятся похороны убитого военного ТЦК во Львове?

Во Львовском городском совете отметили, что Олег Авдеев учился во Львовском государственном университете физической культуры по специальности "преподаватель физической культуры и тренер", а впоследствии – в ЛНУ имени Ивана Франко на факультете "международные отношения", получив квалификацию юриста-международника.

После срочной службы работал в Государственной пограничной службе на офицерских должностях, а позже возглавлял руководящие позиции в спортивных и общественных организациях, в частности ОО "Ассоциация спортсменов-олимпийцев Украины".

Он был участником XVIII и XIX зимних Олимпийских игр, победителем и призером многочисленных международных соревнований, мастером спорта Украины международного класса, неоднократным чемпионом Украины и Спартакиады. Увлекался плаванием, лыжами, сноубордом и велоспортом, отличался целеустремленностью, дисциплинированностью и стратегическим мышлением.

В 2025 году Олег Авдеев присоединился к Вооруженным Силам Украины и служил офицером мобилизационного отделения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. Он был награжден медалями Госпогранслужбы "За мужество в охране государственной границы", "За добросовестную службу", "Защитник границы" и знаком отличия "Отличный пограничник" I степени.

Военный погиб от ножевого удара в шею во время оповещения на ул. Патона и умер по дороге в больницу.

Чин похорон начнется в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего, около 11:30, состоится общегородская церемония прощания на площади Рынок.

