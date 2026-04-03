Об этом сообщил Львовский городской совет.
К теме Убийство военного ТЦК во Львове: все, что известно о преступлении, нападающего и жертву
Когда именно состоятся похороны убитого военного ТЦК во Львове?
Во Львовском городском совете отметили, что Олег Авдеев учился во Львовском государственном университете физической культуры по специальности "преподаватель физической культуры и тренер", а впоследствии – в ЛНУ имени Ивана Франко на факультете "международные отношения", получив квалификацию юриста-международника.
После срочной службы работал в Государственной пограничной службе на офицерских должностях, а позже возглавлял руководящие позиции в спортивных и общественных организациях, в частности ОО "Ассоциация спортсменов-олимпийцев Украины".
Он был участником XVIII и XIX зимних Олимпийских игр, победителем и призером многочисленных международных соревнований, мастером спорта Украины международного класса, неоднократным чемпионом Украины и Спартакиады. Увлекался плаванием, лыжами, сноубордом и велоспортом, отличался целеустремленностью, дисциплинированностью и стратегическим мышлением.
В 2025 году Олег Авдеев присоединился к Вооруженным Силам Украины и служил офицером мобилизационного отделения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. Он был награжден медалями Госпогранслужбы "За мужество в охране государственной границы", "За добросовестную службу", "Защитник границы" и знаком отличия "Отличный пограничник" I степени.
Военный погиб от ножевого удара в шею во время оповещения на ул. Патона и умер по дороге в больницу.
Чин похорон начнется в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего, около 11:30, состоится общегородская церемония прощания на площади Рынок.
Что известно об убийстве военнослужащего ТЦК во Львове?
Нападение на военнослужащего ТЦК во Львове произошло на улице Патона 2 апреля. Преступник нанес удар ножом в шею 52-летнему военному во время мероприятий оповещения.
Нападавшим на военнослужащего ТЦК во Львове был госинспектор Львовской таможни. Гостаможслужба заявила о содействии следствию и выразила соболезнования родным погибшего.
Впоследствии в полиции рассказали, что таможенник нанес смертельное ранение военному, инцидент произошел во время конфликта в ходе мероприятий по оповещению населения.
Уже 3 апреля суд во Львове избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве военнослужащего. Нападающего взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.