Восстановили почти с нуля: на Львовщине 3 семьи купили и реставрировали старинный дворец

В Подгорецком дворце во Львовской области возрождают забытую атмосферу аристократии. Дворец в живописном месте в XVIII веке возвел польский магнат Юзеф Яблоновский.

Теперь уже заброшенный барский дом приобрели 3 местных семьи. Они принялись восстанавливать достопримечательность почти с нуля.

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Все было в аварийном состоянии

Совладелица имения Светлана Берник рассказала, что в одном из старейших помещений было видно небо. Наружных стен не было, их съел грибок.

Мастера боялись заходить, потому что это все было очень аварийно,

– отметила Берник.

Мебель привозят в основном из европейских антикварных магазинов и ярмарок. По словам совладелицы имения, вещей там вообще не осталось. Ведь в 1939 году из дворца вынесли все, что могли.

"Дошло до того, что его разбирали по кирпичу и продавали его. Больше всего сохранились почтовые открытки, которые являются аутентичными, фотографии", – поделилась Берник.

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Князь Яблоновский стремился построить комфортное место для отдыха. Он собрал библиотеку из более чем тысячи томов.

Он взял пример с французских стилей тех времен, так называемых maison de plaisance (резиденций в сельской местности, где он мог принимать гостей). Яблоновский прославился своими колоритными балами. Николай Закусов Историк, директор Стрыйского краеведческого музея

Впоследствии имением владели бароны Бруницкие. Когда пришла советская власть, последнего потомка этого рода расстреляли.

Большую библиотеку владельцев сожгли, а все имущество аристократов разворовали. Уцелели только единичные вещи, которые до сих пор возвращают во дворец.

Вокруг дворца сохранился парк с уникальными деревьями. А на самом здании – старинная надпись.

Во дворец уже ездят туристы

Подгорецкий дворец открывают для себя travel-блогеры и туристы из разных уголков Украины. Ведь эта локация все еще остается своеобразной terra incognita.

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Впоследствии владельцы дворца планируют восстановить больше комнат. Там можно будет устроить фотосессии, посетить творческие встречи и побывать на экскурсиях.