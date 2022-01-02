Восстановили почти с нуля: на Львовщине 3 семьи купили и реставрировали старинный дворец
Источник:24 канал
В Подгорецком дворце во Львовской области возрождают забытую атмосферу аристократии. Дворец в живописном месте в XVIII веке возвел польский магнат Юзеф Яблоновский.
Теперь уже заброшенный барский дом приобрели 3 местных семьи. Они принялись восстанавливать достопримечательность почти с нуля.
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Все было в аварийном состоянии
Совладелица имения Светлана Берник рассказала, что в одном из старейших помещений было видно небо. Наружных стен не было, их съел грибок.
Мастера боялись заходить, потому что это все было очень аварийно,
– отметила Берник.
Мебель привозят в основном из европейских антикварных магазинов и ярмарок. По словам совладелицы имения, вещей там вообще не осталось. Ведь в 1939 году из дворца вынесли все, что могли.
"Дошло до того, что его разбирали по кирпичу и продавали его. Больше всего сохранились почтовые открытки, которые являются аутентичными, фотографии", – поделилась Берник.
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Князь Яблоновский стремился построить комфортное место для отдыха. Он собрал библиотеку из более чем тысячи томов.
Он взял пример с французских стилей тех времен, так называемых maison de plaisance (резиденций в сельской местности, где он мог принимать гостей). Яблоновский прославился своими колоритными балами.
Впоследствии имением владели бароны Бруницкие. Когда пришла советская власть, последнего потомка этого рода расстреляли.Отметим! Большую библиотеку владельцев сожгли, а все имущество аристократов разворовали. Уцелели только единичные вещи, которые до сих пор возвращают во дворец.
Вокруг дворца сохранился парк с уникальными деревьями. А на самом здании – старинная надпись.
Во дворец уже ездят туристы
Подгорецкий дворец открывают для себя travel-блогеры и туристы из разных уголков Украины. Ведь эта локация все еще остается своеобразной terra incognita.
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Впоследствии владельцы дворца планируют восстановить больше комнат. Там можно будет устроить фотосессии, посетить творческие встречи и побывать на экскурсиях.