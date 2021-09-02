Возле Львова произошло крупное ДТП: авто вылетело в кювет, пострадала пассажирка

На Западном объезде Львова 1 сентября столкнулись Citroen Jumpy и Mercedes-Benz. В результате столкновения одна из машин вылетела в кювет и перевернулась.

Пассажирка Mercedes получила травмы. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

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Возле Львова столкнулись 2 машины

Сокрушительная авария произошла в 18:00 на трассе Западный объезд города Львов.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Citroen Jumpy, 43-летний житель Яворова, столкнулся с Mercedes-Benz.

За рулем микроавтобуса находился 23-летний житель Ивано-Франковщины.

В результате столкновения Mercedes вылетел в кювет и перевернулся на бок.

Его пассажирка, 57-летняя жительница Ивано-Франковской области, получила травмы.

Пострадавшую отвезли в больницу.

Смотрите видео с места ДТП:

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

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Пострадавшую госпитализировали / Фото "Варта 1"