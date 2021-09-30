Возле Жовквы очень пьяный водитель насмерть сбил велосипедистку и скрылся

На трассе Львов – Рава-Русская 30 сентября произошла смертельная авария – водитель Citroen сбил 48-летнюю велосипедистку и уехал. Правоохранители ввели операцию "Перехват", чтобы задержать беглеца.

Нарушителя довольно быстро разыскали. В его крови обнаружили более 3 промилле алкоголя.

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Пьяный водитель насмерть сбил женщину

Правоохранителям 30 сентября поступило сообщение об аварии, которая произошла примерно в 10:10 недалеко от Жолквы на трассе Львов – Рава-Русская. Водитель легковушки сбил велосипедистку и, не останавливаясь, поехал дальше. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась.

На место происшествия выехали следователи. Они установили личность погибшей. Ею оказалась 48-летняя жительница одного из сел района. Чтобы найти машину беглеца, правоохранители ввели спецоперацию. В течение часа, в селе Сопошин, патрульные нашли автомобиль Citroen, который подпадал под ориентировку.

Правоохранители установили, что в момент совершения ДТП за рулем автомобиля находился 44-летний житель Львовского района. Мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Проверка на алкоголь показала результат 3,08 промилле, что более чем в 15 раз превышает допустимую норму.

Пьяный водитель насмерть сбил велосипедистку: видео

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Виновника ДТП задержали

Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Автомобиль, за рулем которого водитель сбил велосипедистку, изъяли.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.

Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции и патрульной полиции Львовщины