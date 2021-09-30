Порушника досить швидко розшукали. У його крові виявили понад 3 проміле алкоголю.

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П'яний водій на смерть збив жінку

Правоохоронцям 30 вересня надійшло повідомлення про аварію, яка трапилась приблизно о 10:10 неподалік Жовкви на трасі Львів – Рава-Руська. Водій легковика збив велосипедистку та, не зупиняючись, поїхав далі. Жінка отримала важкі травми й померла.

На місце події виїхали слідчі. Вони встановили особу загиблої. Нею виявилась 48-річна жителька одного з сіл району. Щоб знайти автівку втікача, правоохоронці ввели спецоперацію. Протягом години, у селі Сопошин, патрульні знайшли автомобіль Citroen, який підпадав під орієнтування.

Правоохоронці встановили, що в момент вчинення ДТП за кермом автівки перебував 44-річний житель Львівського району. Чоловік керував автомобілем у стані сп'яніння. Перевірка на алкоголь показала результат 3,08 проміле, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму.

П'яний водій на смерть збив велосипедистку: відео

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Винуватця ДТП затримали

Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, за кермом якого водій збив велосипедистку, вилучили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп'яніння". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

Дивіться фото з місця події / Фото поліції та Патрульної поліції Львівщини