Возможны затопления: на Львовщине прогнозируют подъем воды в реках
Источник:ГСЧС
Синоптики прогнозируют во Львовской области подъем уровня воды на реке Западный Буг. Из-за непогоды там могут произойти затопления.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что угроза поднятия воды будет существовать в течение трех дней: 24 – 26 сентября.
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Угроза затопления на Львовщине
Вблизи города Каменка-Бугская, во Львовской области, ожидают подъем уровня воды на 0,1 – 0,3 метра над уровнем.
Это в итоге может привести к затоплению поймы. Поэтому в регионе объявили I уровень опасности – желтый.
Напомним, 24 сентября по всей территории Украины царит мрачная и дождливая погода. Также действует штормовое предупреждение – сильные ветры до 15 – 20 метров в секунду дуют по всей стране. В западных областях ветер разгоняется до 30 метров в секунду.
Зима в Карпатах
- 20 сентября температура в Карпатах опустилась до 0 градусов. На почве появилась изморозь и пошел дождь.
- На следующий день на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали похолодание до -6 градусов, там заснежило.
- Впоследствии в сети обнародовали кадры со снегом на горе Томнатик.
- Утром 24 сентября в Карпатах было очень холодно, дул сильный ветер, лежал снег, видимость была плохой. Людей предостерегли от походов в горы в ближайшее время.