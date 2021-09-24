Возможны затопления: на Львовщине прогнозируют подъем воды в реках

Синоптики прогнозируют во Львовской области подъем уровня воды на реке Западный Буг. Из-за непогоды там могут произойти затопления.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что угроза поднятия воды будет существовать в течение трех дней: 24 – 26 сентября.

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Угроза затопления на Львовщине

Вблизи города Каменка-Бугская, во Львовской области, ожидают подъем уровня воды на 0,1 – 0,3 метра над уровнем.

Это в итоге может привести к затоплению поймы. Поэтому в регионе объявили I уровень опасности – желтый.

Напомним, 24 сентября по всей территории Украины царит мрачная и дождливая погода. Также действует штормовое предупреждение – сильные ветры до 15 – 20 метров в секунду дуют по всей стране. В западных областях ветер разгоняется до 30 метров в секунду.

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