Все укрытия должны быть открытыми, – Садовый о ситуации во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о ситуации в городе по состоянию на 17:15 25 февраля. Он подчеркнул, что все укрытия должны быть открытыми.

Об этом уже сообщили главам ОСМД и управляющим компании. Мэр подчеркнул, что сейчас важно проверить открыты ли эти помещения и подготовить их для временного хранилища.

Важно На Львовщине вводят комендантский час

Комендантский час

Садовый напомнил, что во Львове был введен комендантский час с 22:00 до 6:00. В настоящее время на улице могут находиться только люди, работающие в специальных подразделениях и обеспечивающие жизнедеятельность города.

Это необходимо для того, чтобы различить диверсантов,

– подчеркнул мэр.

О начале комендантского часа будут сообщать патрульные автомобили. Общественный транспорт будет курсировать до 21:00.

Отдельно чиновник отметил, что лифты работают. Однако, когда звучит сирена, лифтом пользоваться нельзя.

Как поступать с пометками диверсантов

Садовый заметил, если увидите непонятные метки в доступном месте – закрасьте.

"Если заметили такие отметки на крыше – сообщите на Горячую линию города (15-80). Районным администрациям поручено оперативно закрашивать любые непонятные отметки на домах", – сообщил городской голова.

Коммуналка идет бесперебойно

Все коммунальные и аварийные службы работают в штатном режиме. Свет, вода, газ подают в дома жителей без перебоев.