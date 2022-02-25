Про це вже повідомили голів ОСББ та управляючі компанії. Мер наголосив, що зараз важливо перевірити, чи відкриті ці приміщення та підготувати їх для тимчасового сховища.

Важливо На Львівщині вводять комендантську годину

Комендантська година

Садовий нагадав, що у Львові запровадили комендантську годину з 22:00 до 6:00. У цей час на вулиці можуть перебувати тільки люди, які працюють в спеціальних підрозділах і забезпечують життєдіяльність міста.

Це необхідно для того, аби розрізнити диверсантів,

– наголосив мер.

Про початок комендантської години повідомлятимуть патрульні авто. Громадський транспорт курсуватиме до 21:00.

Окремо чиновник відзначив, що ліфти працюють. Проте, коли звучить сирена, ліфтом користуватися не можна.

Як діяти з позначками диверсантів

Садовий зауважив, якщо побачите незрозумілі позначки у доступному місці – зафарбуйте.

"Якщо помітили такі позначки на даху - повідомте Гарячу лінію міста (15-80). Районні адміністрації мають доручення оперативно зафарбовувати будь-які незрозумілі позначки на будинках", – повідомив міський голова.

Комуналка йде безперебійно

Усі комунальні та аварійні служби Львова працюють у штатному режимі. Світло, вода, газ подають в будинки жителів без перебоїв.