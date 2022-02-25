Об этом уже сообщили главам ОСМД и управляющим компании. Мэр подчеркнул, что сейчас важно проверить открыты ли эти помещения и подготовить их для временного хранилища.
Важно На Львовщине вводят комендантский час
Комендантский час
Садовый напомнил, что во Львове был введен комендантский час с 22:00 до 6:00. В настоящее время на улице могут находиться только люди, работающие в специальных подразделениях и обеспечивающие жизнедеятельность города.
Это необходимо для того, чтобы различить диверсантов,
– подчеркнул мэр.
О начале комендантского часа будут сообщать патрульные автомобили. Общественный транспорт будет курсировать до 21:00.
Отдельно чиновник отметил, что лифты работают. Однако, когда звучит сирена, лифтом пользоваться нельзя.
Как поступать с пометками диверсантов
Садовый заметил, если увидите непонятные метки в доступном месте – закрасьте.
"Если заметили такие отметки на крыше – сообщите на Горячую линию города (15-80). Районным администрациям поручено оперативно закрашивать любые непонятные отметки на домах", – сообщил городской голова.
Коммуналка идет бесперебойно
Все коммунальные и аварийные службы работают в штатном режиме. Свет, вода, газ подают в дома жителей без перебоев.