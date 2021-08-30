Ввалился в авто и сбежал: львовские патрульные пешком догнали пьяного водителя – видео
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 28 августа пьяный 55-летний водитель спровоцировал ДТП на перекрестке и скрылся. Патрульные догнали нарушителя пешком.
На мужчину составили 3 протокола. За управление в состоянии опьянения ему грозит немалый штраф.
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Мужчина въехал в машину и скрылся
- На улице Любинской произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Opel Astra.
- Виновник аварии, не останавливаясь, скрылся, потеряв бампер.
- Патрульные выяснили, что он поехал в направлении улицы Кульпарковской.
- На улице Петлюры полицейские заметили автомобиль беглеца.
- Включив проблесковые маячки и сирену, патрульные дали водителю указание остановиться.
- Однако он ускорил движение и резко свернул на придомовую территорию.
Смотрите видео с места аварии:
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Патрульные пешком догнали беглеца
Полицейские, чтобы не потерять беглеца из виду, выбежали из служебного автомобиля и бросились вдогонку. Машина нарушителя остановилась возле одного из домов. Из салона вышел водитель, 55-летний львовянин.
Мужчина не отрицал, что совершил ДТП и бежал от полиции. Патрульные заметили, что он был пьян. Однако проходить проверку мужчина отказался.
Патрульные составили на нарушителя 3 протокола:
- за нарушение ПДД, что привело к ДТП;
- за оставление места дорожно-транспортного происшествия;
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
За пьяное управление мужчине грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.Заметьте! За сутки патрульные Львовщины составили 13 протоколов на водителей, которые садились за руль в состоянии опьянения.