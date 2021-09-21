Вышла из комы: девочка, пострадавшая в ужасном ДТП в Рудках, уже реагирует на вопросы
Источник:24 канал
В Рудках 3 сентября произошла жуткая авария, в результате которой погибли 3 человека. Еще две девочки попали в больницу с тяжелыми травмами. 10-летняя пациентка уже вышла из комы и даже реагирует на вопросы.
Врачи продолжают бороться за жизнь маленьких пациенток. Обе девочки имеют положительную динамику.
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10-летняя девочка уже вышла из комы
Смертельная авария случилась в центре Рудков возле рынка. Водитель грузовика не справился с управлением и влетел в здание. 36-летний водитель и 2 прохожих, 47-летние женщина и мужчина, погибли на месте. Также тяжело травмировались две несовершеннолетние девушки в возрасте 10 и 15 лет. В детской больнице на улице Орлика в комментарии 24 каналу рассказали о состоянии пострадавших.
10-летняя девочка пострадала в ДТП сильнее всего. Медики диагностировали у нее ряд тяжелых травм – политравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическую ампутацию левой нижней конечности, множественные переломы таза, рук и ног и тому подобное. Однако врачам удалось спасти девочку. Ребенок на прошлой неделе вышел из комы.
Она до сих пор находится в тяжелом состоянии с положительной динамикой. Девочка все понимает. Пока не говорит, но может рукой или головой ответить на вопрос. Реагирует на команды. Может сжать кулак, качнуть головой или моргнуть глазами,
– рассказали в больнице.
Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь маленькой пациентки. Рядом с девочкой находятся ее мама и медики, которые круглосуточно предоставляют девочке все необходимое лечение.Семья 10-летней пострадавшей просит о помощи всех неравнодушных. Родные объявили денежный сбор на дорогой протез. Реквизиты: 5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Иван Петровский;
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В каком состоянии 15-летняя пострадавшая
У 15-летней девочки также диагностировали ряд тяжелых травм – политравму, травматический шок, перелом костей таза, открытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника. Возле ребенка находятся ее родные и врачи.
"Девочка находится в лучшем состоянии. На этой неделе состоится консилиум врачей относительно ее следующего лечения, ведь она имела тяжелую травму позвоночника", добавили в больнице.
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Смертельное ДТП в Рудках: коротко
- Примерно в 16:20 3 сентября грузовик на скорости влетел в здание магазина.
- Фура снесла электроопору и сбила людей, которые в то время были на тротуаре.
- На месте аварии погибли водитель и 47-летние мужчина и женщина. К счастью, двух несовершеннолетних девочек удалось спасти.
- Очевидцы ДТП рассказали, что водитель начал сигналить еще на въезде в город. Вероятно, у грузовика отказали тормоза.
- В сети появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент аварии.
- На лечение 10-летней девочки объявили сбор средств. Одним из погибших в результате ДТП был ее папа.