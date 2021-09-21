Вышла из комы: девочка, пострадавшая в ужасном ДТП в Рудках, уже реагирует на вопросы

В Рудках 3 сентября произошла жуткая авария, в результате которой погибли 3 человека. Еще две девочки попали в больницу с тяжелыми травмами. 10-летняя пациентка уже вышла из комы и даже реагирует на вопросы.

Врачи продолжают бороться за жизнь маленьких пациенток. Обе девочки имеют положительную динамику.

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10-летняя девочка уже вышла из комы

Смертельная авария случилась в центре Рудков возле рынка. Водитель грузовика не справился с управлением и влетел в здание. 36-летний водитель и 2 прохожих, 47-летние женщина и мужчина, погибли на месте. Также тяжело травмировались две несовершеннолетние девушки в возрасте 10 и 15 лет. В детской больнице на улице Орлика в комментарии 24 каналу рассказали о состоянии пострадавших.

10-летняя девочка пострадала в ДТП сильнее всего. Медики диагностировали у нее ряд тяжелых травм – политравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическую ампутацию левой нижней конечности, множественные переломы таза, рук и ног и тому подобное. Однако врачам удалось спасти девочку. Ребенок на прошлой неделе вышел из комы.

Она до сих пор находится в тяжелом состоянии с положительной динамикой. Девочка все понимает. Пока не говорит, но может рукой или головой ответить на вопрос. Реагирует на команды. Может сжать кулак, качнуть головой или моргнуть глазами,

– рассказали в больнице.

Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь маленькой пациентки. Рядом с девочкой находятся ее мама и медики, которые круглосуточно предоставляют девочке все необходимое лечение.

В каком состоянии 15-летняя пострадавшая

Семья 10-летней пострадавшей просит о помощи всех неравнодушных. Родные объявили денежный сбор на дорогой протез. Реквизиты: 5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Иван Петровский;5168 7554 6065 9010 (”Приватбанк") – Елена Качмар;4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрей Петровский;5167 8032 0712 9987 (”Ощадбанк") – Елена Качмар;5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар.

У 15-летней девочки также диагностировали ряд тяжелых травм – политравму, травматический шок, перелом костей таза, открытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника. Возле ребенка находятся ее родные и врачи.

"Девочка находится в лучшем состоянии. На этой неделе состоится консилиум врачей относительно ее следующего лечения, ведь она имела тяжелую травму позвоночника", добавили в больнице.

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Смертельное ДТП в Рудках: коротко