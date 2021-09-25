Вытащил не одного ребенка с того света: во Львове умер известный педиатр Виктор Чирун

Умер известный львовский врач-педиатр Чирун Виктор Никанорович. Его сердце перестало биться 24 сентября.

Трагическое известие сообщили во Львовской городской детской клинической больнице, в которой работал Чирун. Там выразили соболезнования родным и близким умершего.

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Чирун не только работал педиатром в больнице на Орлика, но и был одним из ее основателей. В медучреждении рассказали, что его жизнь оборвалась после борьбы с тяжелой болезнью.

Что известно о Викторе Чируне

Он был врачом-педиатром высшей категории первого педиатрического отделения Львовской детской больницы.

Образование получил во Львовском медицинском университете имени Даниила Галицкого. Педиатром работал 40 лет.

Виктор Чирун специализировался на неонатологии, то есть лечил заболевания младенцев и новорожденных.

Щемящие воспоминания о Викторе Чируне

Сотни благодарных пациентов и коллег в комментариях к сообщению о смерти врача выражают соболезнования и вспоминают, каким он был. Многие пишут, что обязаны ему спасением их детей. Мол, он помогал даже тогда, когда другие специалисты разводили руками.

Одна из пользовательниц сети поделилась воспоминаниями о педиатре. Женщина уточнила, что тот был ее кумом. Судя по сообщению, они работали в одной больнице. По словам львовянки, Чирун был крестным отцом, пожалуй, нескольких десятков младенцев с улицы, которых бросили родители, и был очень религиозным человеком.

Вытащил не одного ребенка с того света. Кроме своих профессиональных качеств, имел еще собственные убеждения, что в медицине должны быть только специалисты,

– отметила женщина.

И подчеркнула, что Чирун был для коллег авторитетом. Однажды, когда в больницу пришли интерны, Чирун предупредил других медиков, чтобы им не давали никаких листков назначений с расписанным лечением. Он хотел, чтобы они научились самостоятельно ставить диагнозы, а не "для галочки".

Текст сообщения со страницы больницы в фейсбуке:

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 24 сентября 2021 года, после тяжелой болезни оборвалась жизнь ведущего специалиста в области педиатрии, многолетнего педиатра нашего учреждения, одного из основателей нашей больницы Чируна Виктора Никаноровича. Выражаем соболезнования родным и близким".