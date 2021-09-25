Вытащил не одного ребенка с того света: во Львове умер известный педиатр Виктор Чирун
Умер известный львовский врач-педиатр Чирун Виктор Никанорович. Его сердце перестало биться 24 сентября.
Трагическое известие сообщили во Львовской городской детской клинической больнице, в которой работал Чирун. Там выразили соболезнования родным и близким умершего.
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Чирун не только работал педиатром в больнице на Орлика, но и был одним из ее основателей. В медучреждении рассказали, что его жизнь оборвалась после борьбы с тяжелой болезнью.
Что известно о Викторе Чируне
- Он был врачом-педиатром высшей категории первого педиатрического отделения Львовской детской больницы.
- Образование получил во Львовском медицинском университете имени Даниила Галицкого. Педиатром работал 40 лет.
- Виктор Чирун специализировался на неонатологии, то есть лечил заболевания младенцев и новорожденных.
Щемящие воспоминания о Викторе Чируне
Сотни благодарных пациентов и коллег в комментариях к сообщению о смерти врача выражают соболезнования и вспоминают, каким он был. Многие пишут, что обязаны ему спасением их детей. Мол, он помогал даже тогда, когда другие специалисты разводили руками.
Одна из пользовательниц сети поделилась воспоминаниями о педиатре. Женщина уточнила, что тот был ее кумом. Судя по сообщению, они работали в одной больнице. По словам львовянки, Чирун был крестным отцом, пожалуй, нескольких десятков младенцев с улицы, которых бросили родители, и был очень религиозным человеком.
Вытащил не одного ребенка с того света. Кроме своих профессиональных качеств, имел еще собственные убеждения, что в медицине должны быть только специалисты,
– отметила женщина.
И подчеркнула, что Чирун был для коллег авторитетом. Однажды, когда в больницу пришли интерны, Чирун предупредил других медиков, чтобы им не давали никаких листков назначений с расписанным лечением. Он хотел, чтобы они научились самостоятельно ставить диагнозы, а не "для галочки".
Текст сообщения со страницы больницы в фейсбуке:
"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 24 сентября 2021 года, после тяжелой болезни оборвалась жизнь ведущего специалиста в области педиатрии, многолетнего педиатра нашего учреждения, одного из основателей нашей больницы Чируна Виктора Никаноровича. Выражаем соболезнования родным и близким".