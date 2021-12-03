Взял близко к сердцу: коллеги директора Дома ученых связывают его смерть с "голодной тусой"
Источник:"Сегодня"
Директор Дома ученых Роман Славитич 3 декабря скоропостижно скончался перед встречей с заместителем мэра Львова Андреем Москаленко. Его коллега рассказал, что мужчина принял близко к сердцу скандал вокруг "голодной блогерской тусы".
Во Львовском Доме ученых в день памяти жертв голодоморов, 27 ноября, состоялась вечеринка по случаю Дня рождения инстаграм-блогера Александра Залиско. После этого в Сети разразился скандал.
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Ситуация после "голодной тусы" была очень напряженной
Директор Дома ученых Роман Славитич умер 3 декабря во Львовской мэрии. Перед встречей с первым заместителем городского головы ему стало плохо. Работники мэрии, а потом и медики пытались его реанимировать. Врачи в течение часа боролись за жизнь мужчины. Однако, к сожалению, он умер.
Заместитель директора Дома ученых Василий Мастыкаш рассказал, что ситуация после скандальной вечеринки блогеров была крайне напряженной.
Все это директор взял очень близко к сердцу. Работу Дома ученых на какое-то время приостановили. Так вот директор пошел к заместителю городского головы, чтобы обсудить вопрос снятия блокады,
– добавил чиновник.
По его словам, Славитич пришел в мэрию в 8:00. Мужчина там присел и ему внезапно стало плохо.
"Ему предложили воды и пилюлю, потом его начало трясти и он начал отключаться. Вызвали врачей, его начали реанимировать. Видимо, случился сердечный приступ. До этого у него было 2 инфаркта. У него был стент", – отметил Мастикаш.
В полиции Львовщины подтвердили, что смерть директора Дома ученых была без признаков криминала.
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"Голодная блогерская туса" в Доме ученых: коротко
- Скандальная БДСМ-вечеринка состоялась в Доме ученых 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов. Так инстаграм-блогер из Черновцов Александр Залиско решил отпраздновать свой день рождения.
- Ведущим вечеринки был Владимир Остапчук. Он опубликовал в своем Инстаграме фото праздничного стола с подписью: "голодная блогерская туса". Пользователи соцсетей очень возмутились таким цинизмом. Кроме этого, общественности не понравилось, что Залиско подарили билет на шоу российского комика Павла Воли в Германии.
- На всех блогеров, которые присутствовали на "тусе года", навалилась волна критики. Однако "лидеры мнений" поначалу не извинялись. Вместо этого они обвиняли в зависти и лицемерии всех тех, кто выступил против.
- На вечеринку также негативно отреагировали украинская писательница и издатель Юлия Сливка и львовские блогеры Роман Салабай и Владимир Андреев.
- Ряд компаний отказался сотрудничать с участниками скандальной вечеринки. После этого "инфлюенсеры" начали массово извиняться.
- Руководство Дома ученых заявило, что им не сообщили о тематике празднования. По договоренности с арендатором, там должны были провести обычный день рождения на 40 человек.
- Комиссия ТЭБ и ЧС провела специальное заседание, во время которого решила приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых. Официальной причиной было нарушение карантинных требований.
- Кроме этого, правоохранители выписали Залиско админпротокол о нарушении карантина. Ему грозит 17 тысяч гривен штрафа.
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