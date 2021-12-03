Взял близко к сердцу: коллеги директора Дома ученых связывают его смерть с "голодной тусой"

Директор Дома ученых Роман Славитич 3 декабря скоропостижно скончался перед встречей с заместителем мэра Львова Андреем Москаленко. Его коллега рассказал, что мужчина принял близко к сердцу скандал вокруг "голодной блогерской тусы".

Во Львовском Доме ученых в день памяти жертв голодоморов, 27 ноября, состоялась вечеринка по случаю Дня рождения инстаграм-блогера Александра Залиско. После этого в Сети разразился скандал.

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Ситуация после "голодной тусы" была очень напряженной

Директор Дома ученых Роман Славитич умер 3 декабря во Львовской мэрии. Перед встречей с первым заместителем городского головы ему стало плохо. Работники мэрии, а потом и медики пытались его реанимировать. Врачи в течение часа боролись за жизнь мужчины. Однако, к сожалению, он умер.

Заместитель директора Дома ученых Василий Мастыкаш рассказал, что ситуация после скандальной вечеринки блогеров была крайне напряженной.

Все это директор взял очень близко к сердцу. Работу Дома ученых на какое-то время приостановили. Так вот директор пошел к заместителю городского головы, чтобы обсудить вопрос снятия блокады,

– добавил чиновник.

По его словам, Славитич пришел в мэрию в 8:00. Мужчина там присел и ему внезапно стало плохо.

"Ему предложили воды и пилюлю, потом его начало трясти и он начал отключаться. Вызвали врачей, его начали реанимировать. Видимо, случился сердечный приступ. До этого у него было 2 инфаркта. У него был стент", – отметил Мастикаш.

В полиции Львовщины подтвердили, что смерть директора Дома ученых была без признаков криминала.

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