Из-за недавнего взрыва во Львове возможны проблемы с газом: список улиц

Взрыв прогремел вечером 16 марта во Львове. Из-за этого в районе Галицкого перекрестка возможны перебои с газоснабжением.

Об этом утром 17 марта сообщили в Львовском городском совете.

Смотрите также Во Львове прогремел взрыв: Садовый и ГСЧС рассказали, что произошло

Где и сколько не будет газа?

В газовой службе сообщили, что произошло возгорание оборудования из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть.

Пожар на месте локализовали еще вечером, но для безопасности временно прекратили подачу газа.

Без газа пока остаются:

Малехов,

улица Владимира Великого в Дублянах,

частично улица Богдана Хмельницкого во Львове.

Восстановление услуги уже начали, но работы могут длиться несколько часов. Поэтому в течение дня возможны временные неудобства и в близлежащих населенных пунктах.

Напомним, что инцидент произошел на частной стоянке. В результате загорелся автобус, который был припаркован рядом.

"Он не является общественным транспортом Львова и стоял там уже длительное время", – отметили в городском совете.

К счастью, никто из людей не пострадал.

