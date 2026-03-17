Об этом утром 17 марта сообщили в Львовском городском совете.
Где и сколько не будет газа?
В газовой службе сообщили, что произошло возгорание оборудования из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть.
Пожар на месте локализовали еще вечером, но для безопасности временно прекратили подачу газа.
Без газа пока остаются:
- Малехов,
- улица Владимира Великого в Дублянах,
- частично улица Богдана Хмельницкого во Львове.
Восстановление услуги уже начали, но работы могут длиться несколько часов. Поэтому в течение дня возможны временные неудобства и в близлежащих населенных пунктах.
Напомним, что инцидент произошел на частной стоянке. В результате загорелся автобус, который был припаркован рядом.
"Он не является общественным транспортом Львова и стоял там уже длительное время", – отметили в городском совете.
К счастью, никто из людей не пострадал.
