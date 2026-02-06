На Львовщине произошел взрыв на СТО: полностью разрушено двухэтажное здание, есть пострадавшие
Вечером в пятницу, 6 февраля, в селе Дулибы на Львовщине произошел взрыв газа на СТО. В результате инцидента есть пострадавшие, их госпитализировали.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
Читайте также На Крещатике вспыхнул отель "Днепр": пожар удалось потушить
Что произошло в селе Дулибы?
По данным ГСЧС, спасатели получили сообщение о взрыве в селе Дулибы Стрыйского района в 17:53. В результате инцидента разрушено двухэтажное здание.
Сейчас на месте взрыва работают спасатели и правоохранители: чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят разбор конструкций.
Между тем пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева сообщила Общественному, что в результате пожара пострадали три человека – одна женщина и двое мужчин. Двое из них получили тяжелые ожоги, еще один – ожоги средней тяжести.
Всех пострадавших госпитализировали в Стрыйскую больницу.
Что сейчас происходит на месте взрыва: смотрите видео
По словам начальника Стрыйского районного управления гражданской защиты и превентивной деятельности Андрея Пьясецкого, под завалами также может находиться человек.
В патрульной полиции Львовской области сообщили, что на 620 километре автодороги М-06 Киев-Чоп, возле села Дулибы, движение транспорта перекрыто. Правоохранители обеспечивают объезд через этот населенный пункт.
Последние новости Львовщины
Вечером 6 февраля в Дублянах на Львовщине произошла стрельба. По данным пресс-секретаря полиции области, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Детали происшествия пообещали предоставить позже.
На Львовщине водитель частной скорой помощи сбил 10-летнюю девочку. По данным полиции, он был под действием наркотиков. Ребенка с травмами госпитализировали, а водителя задержали.
5 февраля стало известно, что в Стрыйском районе Львовской области нашли мертвой 13-летнюю девочку, которая исчезла по дороге в школу. Окончательную причину смерти ребенка выяснят эксперты во время судебно-медицинской экспертизы.