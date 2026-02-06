Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.
Що сталося в селі Дуліби?
За даними ДСНС, рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби Стрийського району о 17:53. Внаслідок інциденту зруйновано двоповерхову будівлю.
Наразі на місці вибуху працюють рятувальники та правоохоронці: надзвичайники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій.
Тим часом речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва повідомила Суспільному, що внаслідок пожежі постраждали троє людей – одна жінка та двоє чоловіків. Двоє з них дістали тяжкі опіки, ще один – опіки середньої тяжкості.
Усіх потерпілих госпіталізували до Стрийської лікарні.
Що зараз відбувається на місці вибуху: дивіться відео
За словами начальника Стрийського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Андрія П'ясецького, під завалами також може перебувати людина.
У патрульній поліції Львівської області повідомили, що на 620 кілометрі автодороги М-06 Київ-Чоп, біля села Дуліби, рух транспорту перекритий. Правоохоронці забезпечують об'їзд через цей населений пункт.
Останні новини Львівщини
Ввечері 6 лютого в Дублянах на Львівщині сталась стрілянина. За даними речниці поліції області, наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Деталі події пообіцяли надати згодом.
На Львівщині водій приватної швидкої допомоги збив 10-річну дівчинку. За даними поліції, він був під дією наркотиків. Дитину з травмами госпіталізували, а водія затримали.
5 лютого стало відомо, що у Стрийському районі Львівщини знайшли мертвою 13-річну дівчинку, яка зникла дорогою до школи. Остаточну причину смерті дитини з'ясують експерти під час судово-медичної експертизи.