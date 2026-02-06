Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Що сталося в селі Дуліби?

За даними ДСНС, рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби Стрийського району о 17:53. Внаслідок інциденту зруйновано двоповерхову будівлю.

Наразі на місці вибуху працюють рятувальники та правоохоронці: надзвичайники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій.

Тим часом речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва повідомила Суспільному, що внаслідок пожежі постраждали троє людей – одна жінка та двоє чоловіків. Двоє з них дістали тяжкі опіки, ще один – опіки середньої тяжкості.

Усіх потерпілих госпіталізували до Стрийської лікарні.

За словами начальника Стрийського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Андрія П'ясецького, під завалами також може перебувати людина.

У патрульній поліції Львівської області повідомили, що на 620 кілометрі автодороги М-06 Київ-Чоп, біля села Дуліби, рух транспорту перекритий. Правоохоронці забезпечують об'їзд через цей населений пункт.

