Інформацію про попередження негоди для областей зібрав 24 Канал.

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У яких областях пройдуть сильні зливи?

В Укргідрометцентрі повідомили, що 5 червня у більшості регіонів України пройдуть потужні зливи. Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів, а вдень – від 22 до 27.

У Чернівцях 5 червня буде хмарно. Вдень прогнозують короткочасні дощі та можливу зливу. Температура вночі опуститься до 11 градусів, а в горах до 6. Вітер буде південно-східний 7 – 12 метрів за секунду.

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У Львові попередили про небезпечні метеорологічні явища. Зранку у місті та області прогнозують сильний туман, а вдень пройдуть потужні грози та град. Місцями видимість буде до 500 метрів.

У Тернополі та області оголосили 1 рівень небезпечності через негоду. Вдень 5 червня у місті буде хмарно, а вночі прогнозують потужну зливу.

На Хмельниччині зранку буде хмарно, вдень прогнозують короткочасний дощ та можливі грози. Вітер буде південно-східний 7 – 12 метрів за секунду.

На Рівненщині вдень прогнозують зливу та град, а вночі та вранці можливий сильний туман. Місцями вітер досягатиме швидкості до 20 метрів за секунду.

На Закарпатті також попередили про небезпечні метеорологічні явища та оголосили 1 рівень небезпечності. Ще з 4 червня прогнозуються потужні зливи, а вітер дутиме зі швидкістю до 20 метрів за секунду.



Погода в Україні 5 червня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Зміна енергетичного балансу Землі робить погоду дедалі нестабільнішою та сприяє зростанню кількості небезпечних явищ. Така тенденція характерна не лише для України, але й для всієї північної півкулі.

З посиленням меридіональних атмосферних процесів пов'язані різкі переходи від тепла до похолодання, які є одним із наслідків глобального потепління, яке є нерівномірним, але так чи інакше зачіпає усі частини планети.

Перший тиждень червня принесе до території України поступове потепління та опади у вигляді дощів, які вже найближчим часом, згідно з прогнозами, охоплять більшість регіонів країни. Температура повітря найближчими днями поступово підвищуватиметься. Уночі очікується від 8 до 15 градусів тепла, а вдень зросте в межах від 18 до 23 градусів тепла. У південних областях подекуди пригріє до 25 градусів тепла.